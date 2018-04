Sudtirol, Zanetti: "Partiti con scetticismo, ora ci giochiamo il 4° posto"

Fonte: TuttoC.com

Ci sarà l'assalto al quarto posto domenica nel big match tra Sudtirol e Feralpisalò. Un posizionamento playoff che ingolosisce il tecnico biancorosso Paolo Zanetti, visto che porterebbe dei benefici nella disputa dei playoff stessi: "Il quarto posto è lì, ma ce lo dobbiamo conquistare sul campo, al di là della Feralpisalò. Avremo poi la trasferta di Ravenna e la gara casalinga col Mestre: tutte hanno qualcosa da giocarsi, chi i playoff, chi un piazzamento. Saranno tre battaglie e alla fine ci meriteremo quello che saremo riusciti a raccogliere".

A inizio stagione nessuno avrebbe creduto che il Sudtirol sarebbe riuscito ad arrivare a giocarsi un piazzamento così notevole: "Sarei un falso a dire che me lo sarei aspettato, nessuno ci avrebbe creduto. Eravamo partiti nello scetticismo generale, anche per la mia figura in quanto sono il più giovane allenatore tra i professionisti, avevo tutto da dimostrare così come i miei ragazzi. Abbiamo dato tanto e abbiamo fatto un percorso molto bello, al di là di dove ci porterà. Tutti i componenti hanno remato dalla stessa parte e hanno fatto sì che si tirassero fuori risorse che neppure pensavamo di avere. Ora dobbiamo giocare per vincere: è una cosa nuova per noi, ci misuriamo in vista della prossima stagione dove magari proveremo ad alzare l'asticella".