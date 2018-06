Superbi: "Immobilismo calcolato. Situazione Entella può cambiare"

Ospite delle colonne de Il Secolo XIX Matteo Superbi, ds della Virtus Entella, ha fatto il punto sull'attualità di mercato dei Diavoli Neri e sulle possibilità di un ripescaggio in Serie B: "Che tipo di tecnico cerchiamo? Uno bravo per la Serie C e pronto per la B. Il mercato e le chance di un ripescaggio in B? La tentazione in questi caso è quella di partire a tutta, fare mercato pesante per la Serie C ma dobbiamo essere razionali e non possiamo far finta che intorno a noi non si stiano muovendo situazione che sono tutte in divenire. Siamo in una sorta di limbo che ci invita ad essere prudenti, a provare a fare le cose giuste. E' un immobilismo calcolato, quasi obbligato. Oggi la nostra situazione è questa, magari tra qualche settimana dovremo confrontarci con una situazione totalmente diversa da quella di adesso.