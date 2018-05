Supercoppa Serie C, il Padova vince a Lecce e si prende la Coppa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova si aggiudica la Supercoppa di Serie C imponendosi 1-0 sul campo del Lecce grazie alla rete messa a segno da Perucchini al 16’. I salentini avrebbero dovuto imporsi con quattro gol di scarto per potersi aggiudicare il titolo, visti anche i risultati nelle sfide già disputate. Primo successo in questa competizione per il Padova che succede al Foggia, vincitore lo scorso anno.