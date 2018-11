Fonte: TuttoC.com

Con Mauro Zironelli sotto esame dopo quattro sconfitte consecutive, Il suo nome è stato accostato con insistenza alla panchina della Juventus U23: "Sto valutando diverse situazioni - dice Alessio Tacchinardi, ai microfoni di tuttojuve.com -. Si era parlato anche quest'estate di un ritorno alla Juve, ma non si è fatto niente. Certo, se mi arrivasse la chiamata dal direttore sportivo Cherubini andrei a piedi a Torino. Per me tornare a casa sarebbe il massimo, perché conosco bene la Juve, quindi ci spero".