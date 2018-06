Teramo, è in arrivo l'attaccante Piccioni

L'Islanda blocca l'Argentina nella sua prima partita a un Mondiale. I gol di Aguero e Finnbogason nel primo tempo solo gli unici di una gara che ha visto un Messi in ombra che, per di più, ha sbagliato un rigore a metà della seconda frazione.

Impresa per l'Islanda: con l'Argentina è 1-1. Messi flop

