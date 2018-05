Teramo addio playout, il dg: "Felicissimi, lo merita intero ambiente"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Due punti di penalizzazione per il Santarcangelo che quindi scende al penultimo posto con 35 punti a parimerito col Teramo. In virtù della differenza reti peggiore (scontri diretti in equilibrio, 2-2 e 0-0) saranno i romagnoli a dover disputare i playout contro il Vicenza. Teramo quindi che mantiene la categoria senza il brivido degli spareggi salvezza. Queste le impressioni a caldo rilasciate in esclusiva a TuttoC.com da parte del direttore generale biancorosso Emilio Capaldi: "Siamo felicissimi, finalmente una bella notizia. Lo sono sia personalmente ma anche e soprattutto per la società, il presidente e la città, perché se lo meritano. In società abbiamo fatto degli enormi sacrifici per portare avanti questo campionato. Sono doppiamente felice. Un grazie va a tutti i miei collaboratori, allo staff tecnico e ovviamente anche alla squadra".

C'era un po' di tensione alla vigilia, il presidente aveva dichiarato che in caso di mancata penalità vi sareste rivolti al Coni.

"Per fortuna non è servito. Ma sinceramente quando ho visto la sentenza nei confronti del Mestre ero abbastanza ottimista che andasse bene per noi. Perché, vista quella decisione, c'erano gli estremi per accogliere il ricorso del procuratore federale nei confronti del Santarcagelo. Così è andata".

Adesso con maggior serenità si potrà programmare per la prossima stagione.

"Domani ci riposeremo, da domenica ci incontreremo e inizieremo a parlare del prossimo futuro. Vedremo se ci sarà un allargamento della società. In qualche modo però abbiamo salvaguardato un patrimonio calcistico che è un patrimonio dell'intera città".