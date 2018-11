Teramo, Celli: “Colta al volo l'opportunità. Voglio dimostrare il mio valore"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il neo acquisto del Teramo Alessandro Celli ha parlato sul sito ufficiale del club del suo arrivo nel club abruzzese dopo diversi mesi da svincolato: “È un’opportunità nata pochi giorni fa che ho voluto cogliere al volo per rimettermi subito in gioco e perché conosco bene mister Maurizi e so perfettamente quello che chiede in campo. Quest’anno mi sono allenato personalmente con un preparatore di fiducia, a livello atletico non sono al top perché mi manca il ritmo gara, però ho una grande fame e tanta voglia di dimostrare il mio valore. - continua Celli - Sono un esterno mancino puro, ho giocato sia a quattro che a cinque sulla linea difensiva, mi piace spingere sulla fascia e arrivare al cross. Non conoscevo alcun compagno di squadra, ma ho già incontrato il Teramo in passato e so bene quanto sia appassionata e calorosa la tifoseria”.