Teramo, Maurizi: "La squadra è sempre stata viva"

Nel dopo-partita, nella sala stampa dello stadio “Menti”, dopo il meritato pari conquistato in casa del Vicenza, questa l’analisi dell’allenatore biancorosso Agenore Maurizi: «Sono diverse partite che produciamo buone prestazioni, stiamo soltanto proseguendo su una strada già tracciata. Oggi abbiamo affrontato una grande squadra, in un contesto di categoria superiore e in una piazza competente e civilissima: difficile vedere in tanti stadi il pubblico applaudire la propria squadra nonostante un pareggio casalingo, sono rimasto davvero meravigliato. Abbiamo giocato una gara accorta, specie nel primo tempo, con sette under contemporaneamente in campo che si sono districati davvero bene, qualche esordio dal primo minuto e chiudendo con due classe 1999 come coppia centrale difensiva. Abbiamo occupato bene il campo con i giusti tempi di pressione, prestando attenzione nel non perdere palla nella zona centrale del campo, dove loro facevano tanta densità. Devo complimentarmi con tutti, specie con quei 4-5 giocatori che sono dei punti di riferimento dentro e fuori lo spogliatoio. E’ un gruppo con dei valori importanti, il calcio è frutto di mille variabili, occorrerebbe valutare di più il lavoro settimanale, ma la squadra è sempre viva».