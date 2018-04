Teramo, Palladini: "Col Renate vietato sbagliare atteggiamento"

© foto di Giovanni Padovani

Il tecnico del Teramo, Ottavio Palladini, ha presenta in conferenza stampa la sfida col Renate: "E’ una partita importantissima perché, se riuscissimo a fare risultato pieno, faremmo un gran bel salto in avanti in classifica. L’obiettivo è questo, cercando però di rimanere equilibrati come mostrato nelle ultime partite. Bisogna mettere rabbia e cattiveria agonistica, provando ad essere ancora più cinici sotto porta per centrare i tre punti. Non possiamo sbagliare l’atteggiamento. I tifosi ci hanno sempre sostenuto. Nelle ultime partite, in modo particolare, ho visto il pubblico che si è stretto attorno alla squadra, ma dobbiamo essere bravi noi a trascinare ancor di più la gente. Sarà una partita da vincere anche grazie alle sostituzioni: secondo me, ad esempio, a Gubbio, con gli ingressi di Amadio e Ilari, abbiamo ritrovato equilibrio e compattezza, riprendendo il pallino del gioco e, forse, avremmo potuto fare qualcosa di più".