Teramo, Palladini ritrova la Samb: "Nulla contro Fedeli, devo ringraziarlo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il suo divorzio dalla Sambenedettese l'anno scorso ha fatto molto discutere in casa rossoblù. Ora Ottavio Palladini, allenatore del Teramo, ritroverà la squadra marchigiana. E in conferenza stampa ha parlato anche el complicato rapporto con Franco Fedeli, patron della Samb: "Abbiamo semplicemente due modi diversi di gestire le situazioni, ma non ho nulla contro di lui, anzi devo ringraziarlo perché due stagioni fa mi ha offerto una grande opportunità".