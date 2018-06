Teramo, possibile asse di mercato col Parma

Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 19.26 - TERMINATA L'ASSEMBLEA: DIRITTI TV A SKY E PERFORM. Lo annuncia Enrico Preziosi, presidente del Genoa, che ha parlato ai media presenti al termine dell'assemblea per l'assegnazione dei diritti tv. "Diritti tv assegnati?...

Roma, superato il settlement Uefa. Ancora paletti per l'Inter

Roma, il punto sul mercato: i big in uscita e i potenziali eredi

Incontro Samp-Parma, pressing ducale per Viviano. I dettagli

Allegri: "Felicissimo alla Juve, ho detto cortesemente no al Real"

Spal, accordo con l'Hellas per Fares: i dettagli

Samp, fatta per Torreira all'Arsenal: 30 milioni in tre anni

Niente Juve per Gimenez, ha rinnovato con l'Atletico Madrid

Samp, fatta per Berisha. Domani visite mediche per il centrocampista

Il Teramo potrebbe aprire una collaborazione col Parma aprendo così un interessante asse di mercato. Secondo quanto riportato da Rete8.it , nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra il dg biancorosso Capaldi e il ds dei ducali Faggiano. Dal club emiliano potrebbero quindi approdare in Abruzzo giovani interessanti.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy