Teramo, presentato ricorso contro la squalifica a Sandomenico

Il legale di Salvatore Sandomenico, attaccante del Teramo in prestito dal Siracusa, rispettando la scadenza odierna, ha depositato questo pomeriggio, come riportato dal sito ufficiale biancorosso, il ricorso con carattere d’urgenza, chiedendo il pieno proscioglimento del calciatore, al fine di fissare l’udienza davanti alla Corte Federale d’Appello già nella prossima settimana. Sandomenico è stato fermato per sei giornate dal Tribunale Federale Nazionale per essere stato riconosciuto responsabile in concorso con il suo precedente club, il Siracusa, di alcune irregolarità amministrative.