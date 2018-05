Teramo, si lavora all'idea Leonetti della Vastese

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Diciannove reti e quattro assist in trentadue presenze in campionato. Numeri letteralmente impressionanti, per una punta destinata a tornare in Serie C. Parliamo di Vito Leonetti, che durante questa stagione è stato in forza alla Vastese in Serie D. Sul classe '94 nativo di Bari ci sono svariati club di terza serie, ma secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com, quello che si sarebbe mosso in maniera più concreta è il Teramo. I biancorossi, infatti, sono già a lavoro per cercare di portare l'ex Lumezzane alla corte di patron Campitelli.