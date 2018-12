Teramo, tre nomi per l'attacco: Costantino, Bianchimano e Leonetti

Fonte: Tuttoc.com

Il Teramo, nel mercato di riparazione, andrà a caccia di una punta per migliorare uno score fin qui non proprio invidiabile. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sono tre i nomi che circolano nella piazza abruzzese. Il primo è quello di Rocco Costantino, classe '90 del Sudtirol: un affare molto difficile, visto che gli altoatesini non intendono cederlo gratuitamente e la Vis Pesaro è in forte pressing. Poi c'è Andrea Bianchimano, classe '96 del Perugia: forte la concorrenza della Reggina e di altri club di Serie C interessati al prestito, ma l'esser esploso con l'attuale tecnico teramano Maurizi un anno fa, proprio in amaranto, potrebbe risultare determinante. Infine occhi su Vito Leonetti, classe '94 della Vastese, già accostato ai biancorossi in estate: l'ex Lumezzane, in Serie D, ha già realizzato 9 reti in stagione, dopo le 19 a referto di un campionato fa. Da non escludere, ovviamente, un quarto nome che potrebbe materializzarsi nelle prossime settimane.