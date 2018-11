Ternana attenta: la Salernitana punta Vantaggiato

© foto di Federico Gaetano

Continua la ridda di voci attorno al mercato della Salernitana. Al centro delle attenzioni il fronte offensivo della formazione di Stefano Colantuono. A tal proposito Il Mattino parla di una nuova ipotesi in vista di gennaio: quella che porta a Daniele Vantaggiato. L'ex bomber del Livorno è oggi in Serie C con la Ternana.