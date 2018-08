Ternana, Bandecchi: "Felice per la precisazione del Collegio di Garanzia"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso il sito ufficiale del club, in casa Ternana è patron Stefano Bandecchi, a seguito del dispositivo del CONI emanato dal presidente Frattini, a parlare del futuro:

"È una grande soddisfazione per noi questa ulteriore precisazione che il Collegio di Garanzia ha fatto. Mi fa piacere leggere che il campionato di Serie B sarà a 22 squadre, quindi quello che è avvenuto lunedì 13 agosto con i calendari finirà per essere una recita, una comica senza valore, dato che il Presidente Frattini sottolinea che non solo il campionato sarà a 22 ma che ad oggi è valida la situazione ritornata valida dopo la sentenza che ha fermato i due precedenti giudizi che facevano rientrare in gioco il Novara e il Catania. Il Presidente Frattini ci fa capire con esattezza che in questo momento si potrebbero effettuare i ripescaggi per tutte le squadre che hanno le caratteristiche che si riferiscono al provvedimento. Spero che la Lega ne prenda atto e faccia i nuovi sorteggi e spero che anche la Figc ne prenda atto e la smetta con questo atteggiamento da colpo di Stato, che credo sia stato bloccato e su cui è stata fatta chiarezza, grazie alla giustizia sportiva. Poi vedremo il giorno 7 settembre quali saranno le squadre che potranno essere realmente ripescate. Io, come patron della Ternana, nemmeno chiedo che i ripescaggi vengano fatti oggi, perché oggi sarebbe inopportuno. A questo punto la data del 7 servirà a capire se è la Ternana, con la Pro Vercelli e il Siena, a essere ripescata o se saranno il Novara, il Catania e il Siena: mi sembra che il Siena sià già in serie B, questo forse è l’unico dato che emerge rifacendomi alle graduatorie ufficiose che ho avuto modo di sentire. Comunque, indipendentemente da questo, aspetteremo la sentenza del 7 e a questo punto il giudice, con la sua imparzialità e con la serietà che finora ha dimostrato, dirà chi ha torto e chi ha ragione. Io spero di essere tra quelli che hanno ragione. Questo mi sembra evidente”.