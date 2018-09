Ternana, Bandecchi: "Il 7 finalmente la battaglia sarà finita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della Ternana Stefano Bandecchi intervenuto a Radio Cusano Campus ha parlato dell'attesa del 7 settembre, giorno in cui il Collegio di Garanzia del Coni deciderà in merito alla Serie B a 19 squadre fra le altre cose: “Sto vivendo in maniera abbastanza tesa, con attenzione e il giusto dinamismo l’attesa di questo appuntamento molto importante. Siamo stati bravi finora a essere tranquilli e sereni, ma al tempo stesso determinati verso il nostro obiettivo. Obiettivo che, a mio avviso, ci è stato rubato, per quello che penso io, noi stiamo vivendo una gravissima ingiustizia. Io spero che questo torto sarà lavato dalla giustizia, che il 7 settembre il Collegio ripristinerà. In questo momento la Ternana non è solo stata rapinata e messa sotto schiaffo, ma anche il mondo dei Dilettanti e la Lega Pro, che nessuno ha rispettato, ha subito lo stesso trattamento. La Serie B ha iniziato il campionato a 19 squadre, creando una situazione per me inspiegabile, esistevano modi per portare la lega a 20 club. Mi sembra che sia nata una serie B chiusa, dove non ci sono promozioni o retrocessioni, una serie B americanizzata. Ma di fatto una B ingiusta perché toglie a noi la possibilità di essere ripescati. - continua Bandecchi come riporta Ternananews.it - Il vecchio regolamento, quello giusto e sano che tutti sapevamo esistere, prevede che ritornino in B le squadre virtuose retrocesse dalla B o non promosse dalla C e a me va bene. Basta che venga ripristinato quel regolamento, come d’altronde è già in vigore. Credo che dopo il 7 nessuno potrà parlare e se dovessimo perdere questa battaglia noi staremo zitti sperando che ci dicano con chiarezza il perché di quella decisione. La battaglia finirà il 7 sera e noi speriamo di vincerla, poi inizieremo a giocare”.