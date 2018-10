Ternana, Bandecchi: "Nonostante i pugni, siamo ancora in piedi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le colonne de Il Corriere dell'Umbria, in casa Ternana si è espresso anche il patron del club, Stefano Bandecchi: "Malgrado i tanti pugni incassati, siamo ancora in piedi e più che mai fiduciosi nel ripescaggio, anche se preferiamo non sbilanciarci per cautela. In ogni caso la nostra battaglia di giustizia è vinta".