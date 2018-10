Ternana, Bandecchi: "Sentenza che riporta la giustizia nel calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, intervenuto telefonicamente durante la conferenza stampa del presidente Ranucci ha commentato la sentenza del TAR che ha dato ragione al club umbro in merito al format della Serie B: “Questa sentenza riporta giustizia in un panorama calcistico nazionale che aveva perso la bussola e il valore della parola giustizia. Tra le scelte che dovrà prendere Gravina oggi dovrà ricordarsi quello che ha detto in passato ovvero che in B stava accendendo qualcosa di ingiusto. I campionati sono tutti collegati. Questa sentenza l'abbiamo imparata a memoria perché è come se l'avessimo scritta noi. Noi abbiamo finito la nostra battaglia. - si legge su Ternananews.it - Abbiamo vinto noi e le motivazioni che sono scritte in questa ordinanza lo certificano. Ce ne sono almeno 7 sul fatto che il campionato di B debba essere a 22. Mi aspetto che Gravina faccia la graduatoria e che dalla prossima settimana le tre squadre di C giocheranno in B com'è giusto che sia".