Il futuro di Karlo Butic sarà lontano dalla Ternana dove era arrivato la scorsa estate e ha trovato pochissimo spazio (10 presenze per un totale di 125 minuti). Il centravanti classe ‘98 tornerà così al Torino, che ne detiene il cartellino, che lo girerà in prestito altrove per permettergli di trovare un maggiore minutaggio. Secondo quanto riportato da Toronews.net sul calciatore ci sarebbe la Pistoiese in Serie C e alcuni club spagnoli di Segunda División .