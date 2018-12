Ternana, De Canio: "Capisco i malumori e la contestazione dei tifosi"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Non è stato preso bene in casa Ternana il pareggio interno con la Giana Erminio. Come conferma a fine partita il tecnico degli umbri Luigi De Canio: "Certamente è stata una partita strana. Ci siamo lasciati sorprendere pensando di fare gol. Siamo stati distratti e poco attenti quando gli avversari entravano in possesso di palla. Non è stata una giornata felice in generale, dovevamo essere più aggressivi, più bravi sulle seconde palle e accorciare di più sui loro attaccanti quando andavano in profondità. Al di là di questo, avevamo cominciato bene creando occasioni ben nitide, poi ci siamo disuniti in occasione del loro primo gol e per una squadra esperta come la nostra non deve accadere. L'avevamo ribaltata, poi siamo andati inspiegabilmente in difficoltà in difesa, sul 3-2 sembrava che fossimo in controllo e invece abbiamo subito un gol in contropiede". Sul ritiro e i fischi a fine partita: "La contestazione la capisco, oggi dovevamo vincere nonostante gli infortuni e non averlo fatto crea malumore. Le prossime tre partite saranno decisive per capire quali sono le nostre condizioni, per tutto il resto mi rimetto alle decisioni del presidente".