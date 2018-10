Ternana, De Canio: "Contro l'AlbinoLeffe non abbiamo rubato nulla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gigi De Canio ha commentato la vittoria della Ternana nella sala stampa del Liberati. Queste le sue parole, riportate da Ternananews.it, al termine della sfida conclusa 1-0 contro l'AlbinoLeffe: “I nostri avversari sono stati bravi nel contenimento, hanno fatto valere per tutta la partita le loro qualità e stavano portando a casa un pareggio. Non abbiamo rubato nulla. Purtroppo però, sotto il profilo dell’impegno ci siamo ma vorrei che ci fosse più sicurezza nella fase di palleggio. Si sbagliano troppi passaggi e si perde un po’ di sicurezza. Bene il risultato ma dobbiamo raggiungere la migliore condizione fisica e speriamo di recuperare qualche giocatore. Mi aspettavo questo tipo di partita ma abbiamo sbagliato troppo. Non abbiamo concesso contropiedi, la Serie C è anche questa”.