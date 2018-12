Ternana, De Canio furioso: "Arbitraggio sconcertante che ci offende"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Sudtirol il tecnico della Ternana Luigi De Canio si è lamentato duramente della direzione di gara: “Quanto successo è sconcertante, è inutile fare riunioni se poi gli arbitri sono questi. Noi non protestiamo, ne abbiamo uno internazionale in casa, ma questo modo di arbitrare ci offende e mi indigna. Sono indignato dal comportamento della terna, dall'assistente che era sotto di noi, dai falli non fischiati. È stata una cosa sconcertante, va bene perdere una partita, ma non voglio perderla per errori di questo genere. - continua De Canio come riporta Ternananews.it - La traversa di Vantaggiato? La sensazione è che la palla abbia sorpassato la linea e probabilmente l'assistente non era allineato. Dalla mia postazione non posso dirla con certezza. Da casa ci dicono che è gol, anche oggi reclamiamo una situazione di questo genere come successo con il Vicenza. Se abbiamo sbagliato un rigore non significa che non ce ne deve dare altri. Quelli su Giraudo sono vergognosi, un arbitro cosi non può arbitrare perché non è all'altezza".