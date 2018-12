Ternana, De Canio: "Potevamo chiuderla prima, ma grande reazione"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel posticipo della diciannovesima giornata del girone B la Ternana torna al successo, battendo 2-1 il Teramo. Queste le impressioni post gara di Luigi De Canio, raccolte da ternananews.it: "La forza caratteriale della squadra che non accetta queste cose negative - commenta il tecnico rossoverde - su un campo infame purtroppo, abbiamo il peggiore stadio d'Italia dopo aver avuto un dei migliori per tanti anni. Potevamo chiudere prima la partita, ma non abbiamo la tranquillità che serve in questo momento, ma il pareggio e gli infortuni iniziali non ci hanno smontato e c'è stata una grande reazione. Pobega è uno di quelli che erano pronti in questo momento, nonostante ancora qualche insicurezza, oggi però c'è stato bisogno a tutti i costi e hanno risposto bene. Dico un'altra cosa: prima della partita nello spogliatoio è sceso Diakitè a incoraggiare i compagni, è un motivo di grande soddisfazione, un gran bel gesto. Ho visto una squadra più razionale, anche perchè stare in piedi su questo campo è davvero difficile, siamo stati solo più razionali. Ero soddisfatto anche a Ravenna, anche se abbiamo perso. Oggi siamo stati più fortunati, è passato qualche giorno in più, per questo vi dico che sono fiducioso e aspetto di recuperare tutti, per restare competitivi durante tutto il corso della partita. Lopez centrale può essere all'occorrenza una soluzione, ha fisico e piede. Il loro gol è arrivato su una disattenzione nostra. Sapendo che loro avevano più centimetri di noi, andava allontanato in maniera diversa, ma il ragazzo mi ha detto di essere stato spinto e aver subito fallo, tanto volte c'è una respinta così e non succede niente, l'importante è aver reagito e non aver concesso nulla".