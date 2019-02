© foto di Federico Gaetano

Momento nerissimo per la Ternana. Il centrocampista rossoverde Federico Furlan fotografa così la situazione: "L'unica cosa da fare adesso è prenderci le nostre responsabilità e tirare fuori il meglio di noi. È stato un periodo pieno di novità che però non hanno portato a risultati e per questo dobbiamo trovare una soluzione il più in fretta possibile. Non riusciamo a venire fuori da questo momento, la prossime avversarie potrebbero aiutarci a ritrovare fiducia e motivazioni, ultimamente c'è stato un miglioramento nel gioco, ma ci manca la cattiveria, nonostante oggi dopo aver preso il gol non ci siamo scoraggiati". Lo riporta ternananews.it.