Ternana, Hristov: "Vogliamo vincere il torneo. Futuro? Sogno Firenze"

© foto di Giacomo Morini

Intervista ai microfoni di FirenzeViola.it per Petko Hristov, difensore bulgaro della Ternana ma di proprietà della Fiorentina. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Il rapporto con De Canio? È un ottimo allenatore. Ci fa lavorare bene e con entusiasmo. E da lui posso apprendere molte cose. Penso già di essere molto migliorato in alcuni aspetto della difesa e questo mi rende molto felice. Obiettivi delle Fere? Vincere il campionato. Personalmente spero di giocare il più possibile ma so bene che se il mister sceglierà altri è perché siamo un gruppo molto competitivo. Di nuovo a Firenze in estate? Tutto dipenderà da come giocherò quest’anno a Terni. Se farò una grande stagione insieme alla squadra, avrò più chance di rimanere a Firenze, che poi è il mio sogno più grande”.