Ternana, Marilungo: "Ci adatteremo presto a questo campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in sala stampa dopo l'esordio stagionale contro la Vis Pesaro, finito 0-0, l'attaccante della Ternana Guido Marilungo ha analizzato la prestazione personale e di squadra: “Devo ancora lavorare, sono contento della prestazione della squadra, meritavamo la vittoria. Il mister mi ha chiesto di svariare e attaccare la profondità e ci ho provato contro una squadra molto ben organizzata e che ci pressava bene. Nel primo tempo la manovra era più fluida, poi siamo calati anche se l'atteggiamento è sempre stato quello giusto, ma si sa che la prima stagionale è sempre molto sentita. Dobbiamo adattarci a un campionato come quello di Serie C, ma lo faremo presto. - continua Marilungo come riporta Ternananews.it - Ora dobbiamo pensare alla prossima partita cercando di essere maggiormente incisivi in zona gol perché l'atteggiamento e l'affiatamento giusti non mancano”.