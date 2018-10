Ternana, Marilungo: "Col Renate fatto un passo indietro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro il Renate, in casa Ternana ha parlato l'attaccante Guido Marilungo. Queste le parole dell'ex Spezia così come raccolto da ternananews: "Sicuramente sono contento per il gol, anche se potevo farne altri due. Nel primo tempo è stato bravo il loro portiere e non potevo far meglio, mentre nel secondo è stato più un mio errore perché non sono riuscito ad alzar la palla, sono arrivato con il passo lungo ed ho centrato il portiere. E’ andata così, secondo me abbiamo fatto un passettino indietro a livello di squadra rispetto alla prestazione di Pesaro. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare ed ora il mister in settimana sicuramente ci dirà dove siamo stati bravi, dove meno bravi e ci correggerà. Primo tempo sottotono? Forse si, non per cercare giustificazioni, ma il campo non ci ha aiutato molto perché era molto pesante e dovevi fare sempre un tocco in più per stoppare la palla o ripartire, però era così anche per loro, quindi non voglio prendere alibi".