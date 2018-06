Ternana, Pagni: "I risultati arriveranno, i tifosi ci sostengano"

Il direttore sportivo della Ternana Danilo Pagni intervistato da Radio Cusano Campus ha invitato i tifosi ad avere fiducia nell'operato suo e della società: “Tutti noi abbiamo la reale voglia di rilanciare la Ternana attraverso il lavoro e l'attaccamento alla maglia. Siamo consapevoli delle difficoltà che la categoria presente, ma sono certo che con la pazienza dei forti i risultati arriveranno e per questo chiedo ai tifosi di sostenerci. - continua Pagni come riporta Ternananews.it - Abbiamo deciso di procedere con un atteggiamento low profile, senza grandi proclami, ma con la grandissima ambizione di tornare dove ci compete, attraverso l’umiltà e il lavoro. Mercato? Dopo dieci giorni di tanto lavoro insieme a Ranucci abbiamo incontrato presidenti e direttori di diversi club si Serie C prospettando ad alcuni nostri giocatori, e relativi agenti, l'interessamento di queste squadre nei loro confronti”.