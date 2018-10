Ternana, Ranucci contro Balata: "Lega B vittima? Dimentica troppe cose"

© foto di Federico Gaetano

Come riferisce ternananews.it, il presidente della Ternana Stefano Ranucci ha parlato al TG3 Umbria, nell'edizione di ieri sera. Un attacco sufficientemente frontale al presidente della Lega B Balata: "Balata dice che la Lega di B è vittima perché ha ricevuto sessanta istanze mentre lo ne hanno fatte solo due. Le cose non stanno cosi, troppe cose gli sfuggono. Lui ha ricevuto istanze da sei società. Lui stesso ha presentato istanze al Collegio di Garanzia del CONI, tre costituzioni al TAR e altre due al Consiglio di Stato. Inoltre, lo stesso Balata dimentica che è stato lui ad inviare una lettera alla FIGC appoggiando e sostenendo le ragioni del Novara in merito ai ripescaggi. Le dichiarazioni di Frattini? Le ha rilasciate a tutti non solo ad Unicusano che non è la radio ufficiale della Ternana. Adesso mi aspetto che Gravina non faccia nessun passo indietro ma che continui a sostenere la tesi della B a 22 squadre".