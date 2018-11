Ternana, Ranucci: "Diffidiamo delle etichette, conta solo il campo"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Corriere dello Sport il presidente della Ternana Stefano Ranucci ha parlato dell'etichetta di favorita del girone: “Questo è un campionato particolare e dobbiamo diffidare da chi ci attacca l'etichetta di favorita, conta solo il campo. Abbiamo mille esempi in passato di club che hanno fatto testacoda pur avendo organici da urlo. - continua Ranucci - La Ternana è un gruppo che farebbe una discreta figura in B, ma che deve impegnarsi al massimo per vincere in C. De Canio? Eravamo a pezzi, nelle retrovie della serie B, quasi predestinati alla retrocessione. L’ho invitato a casa mia a Roma, ci siamo accomodati sul salotto di casa, avevo problemi fisici e non potevo muovermi. In due ore abbiamo trovato l’accordo, un colpo di fulmine. E ringrazio Andrea Carnevale, un amico vero indipendentemente dal calcio, che ha fatto da gancio"