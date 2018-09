Ternana, Ranucci: “La nostra battaglia per la giustizia non si arresta”

© foto di Federico Gaetano

Attraverso una nota sul sito ufficiale il presidente della Ternana Stefano Ranucci è tornato per l'ennesima volta sulla questione dei ripescaggi ribadendo l'intenzione di ottenere giustizia e di dare battaglia finché non sarà ristabilita la legalità:“Ieri pomeriggio insieme ai nostri legali, Avv. Fabio Giotti, Avv. Massimo Proietti e Prof. Avv. Mario Spasiano, abbiamo appreso che i provvedimenti emessi dapprima dal T.a.r Lazio Sezione Prima Ter e poi dal Collegio di Garanzia dello Sport pongono questioni procedurali, alcune agevolmente superabili, altre più complesse in quanto investono nuovamente il problema della competenza o meno del Collegio di Garanzia. Quanto al provvedimento del Collegio, che dispone il rinvio delle udienze al 28 settembre e al 1 ottobre, tale slittamento rappresenta un ulteriore ed evidente problema per la Ternana in una assurda vicenda che necessita ormai di definitiva soluzione. In ogni caso questa ennesima complicanza giudiziaria non spegne la nostra determinazione, che anzi continuerà con la tenacia messa in campo finora affinché vengano ristabiliti i criteri di legalità e venga finalmente ripristinata la propria collocazione nella categoria alla quale riteniamo di avere diritto”.