© foto di Federico Gaetano

L'attaccante di proprietà della Ternana, Diego Albadoro, potrebbe anche scendere in Serie D. Sull'attaccante ex Bari, da tempo fuori dal progetto tattico rossoverde, così come riportato dal Quotidiano di Puglia, ci sarebbero gli occhi del Taranto. Gli jonici, infatti, sono alla ricerca di una punta che possa spostare gli equilibri in quarta serie. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi a breve.