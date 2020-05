Ternana, Tagliavento: "Concludiamo la stagione giocando solo play off e play out"

Il vice presidente della Ternana Paolo Tagliavento ha parlato al Corriere dell'Umbria della possibile ripartenza della Serie C spiegando che secondo lui la stagione regolare è impossibile da portare a termine, mentre si potrebbero giocare play off e play out per decidere i verdetti: “Registriamo con soddisfazione la volontà di tornare al calcio giocato lasciando i verdetti al campo. Credo che in Serie C sia impossibile completare la stagione regolare giocando magari tre gare a settimana, ma per i play off e i play out non vedo problemi. - continua Tagliavento - Ovviamente anche gli spareggi salterebbero con una eventuale e deprecabile recrudescenza della pandemia".