Ternana, Vives potrebbe entrare nello staff di De Canio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Vives è uno di quegli elementi in odor di addio con la Ternana. Il centrocampista classe '80, a causa di problemi fisici, è stato adoperato solo per pochi minuti nel girone d'andata. Ma, secondo quanto suggerito dal Corriere dell'Umbria, per Vives potrebbe prospettarsi una soluzione inattesa. Dovesse scegliere di appendere le scarpette al chiodo, resterebbe comunque alle Fere, entrando nello staff tecnico di mister Gigi De Canio.