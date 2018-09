Test amichevole, Cosenza corsaro a Matera

Fonte: Ilcosenza.it

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Cosenza, approfittando della sosta del Campionato di Serie BKT, ha disputato una gara amichevole contro il Matera, compagine che milita in Serie C affrontata diverse volte nel corso delle recenti stagioni. E’ stato un buon test per i ragazzi di mister Braglia, che hanno espugnato lo stadio ‘XXI Settembre – F.Salerno’ con il risultato di 0-2. Sul tabellino dei marcatori sono finiti Riccardo Maniero, che ha sbloccato il risultato dopo 8 minuti di gioco appoggiando di testa in rete su un traversone dalla destra di capitan Corsi, e Matteo Di Piazza, sua la conclusione rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere lucano Farroni. Da annotare i due legni colpiti rispettivamente da Garritano direttamente da calcio piazzato e da Mungo nelle fasi finali del match. Domani i rossoblù concluderanno la due giorni di amichevoli scendendo in campo allo stadio ‘Fanuzzi’ di Brindisi contro la Virtus Francavilla, calcio d’inizio alle ore 16.30.

IL TABELLINO DEL MATCH

MATERA (3-5-2): Farroni; Auriletto, Corso, Risaliti; Bangu, Ricci, Galdean, Garufi, Triarico; Orlando, Scaringella. A disp.: Guarnone, Milizia, El Hilali, Corado, Stendardo, Lorefice, Dammaco, Casiello, Sgambati, Dellino, Arpino, Hysaj, Mascagni. All. Imbimbo

COSENZA (3-5-2): Saracco; Capela, Pascali, Legittimo; Corsi, Mungo, Palmiero, Garritano, D’Orazio; Maniero, Di Piazza. A disp.: Cerofolini, Tiritiello, Baclet, Bruccini, Bearzotti. All. Braglia

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina (Spiniello – Festa)

MARCATORI: 8′ pt Maniero, 9′ st Di Piazza