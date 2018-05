TMW - Ag. Caturano e Martiniello: "False certe voci sui miei assistiti"

Tramite alcune dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni, l'avvocato Maurizio De Rosa ha voluto smentire alcune voci di mercato trapelate recentemente circa il futuro di due dei suoi assistiti, gli attaccanti Antonio Martiniello e Salvatore Caturano. "Smentisco nella maniera più assoluta che ci sia un interesse della Virtus Francavilla per Caturano - le sue parole -. Il giocatore ha lottato tanto per meritarsi la serie B e resterà certamente al Lecce, club a cui è legato fino al 2020. Peraltro, proprio per questa ragione, non avrebbe preso in considerazione alcuna ipotesi di sistemazione in C. Inoltre preciso che non esiste alcun approccio della Casertana per Martiniello, come pure ho letto. Confermo, invece, l'esistenza di una trattativa col Lecce che ha avuto modo di apprezzare l'ottima stagione di Antonio con la Cavese".