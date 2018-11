TMW - Albinoleffe, Alvini: "Girone equilibrato, ma la Ternana farà corsa a sé"

Edizione del TMW News dedicata alla vittoria della Juventus contro il Milan e alle relative polemiche arbitrali. Ma non solo. Spazio anche a Massimiliano Allegri, vincitore della Panchina d'Oro a Coverciano, e alle parole di Antonio Conte sul proprio futuro. Per vedere il TMW News...

Corriere di Torino - Marotta all'Inter per due colpacci: Modric e Martial

Juve, per la difesa è idea Todibo: il centrale rivelazione del Tolosa

Napoli, il Milan su Diawara: è il nome nuovo per sostituire Biglia

Serie A, live dai campi - Juve, 3 giorni di riposo. Udinese già in campo

Real, lesione al collaterale per Nacho. Anche Casemiro ko, Roma a rischio

Torino, Zaza ancora non convince: deve ripagare l'investimento estivo

Fiorentina, tanti addii in vista: da Thereau a Laurini, gennaio di partenze

Juventus, Matuidi: "Mi piacerebbe una settimana al mare, ma non posso"

Roma, Di Francesco: "Schick è ripartito e non si deve fermare"

Napoli, Meret pronto per giocare: potrebbe esordire contro la Stella Rossa

De Rosa: "Genoa squadra viva. Juric? Sistema non infierisca"

Massimiliano Alvini , tecnico dell'Albinoleffe, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine del premio Panchina d'Oro a Coverciano: "Il pareggio è positivo nel contesto della singola partita, ma abbiamo lasciato tanti punti per strada. La colpa è esclusivamente nostra perché dovevamo portare a casa la vittoria. Dobbiamo assolutamente crescere. Ieri una squadra con una mentalità diversa avrebbe portato alla vittoria".

