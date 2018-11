TMW - Albinoleffe, ipotesi Firicano. E la Juve U.23 sullo sfondo

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Dopo l 'esonero di Alvini, l'Albinoleffe studia la rosa dei possibili sostituti. In corsa c'è anche Aldo Firicano, grande conoscitore della categoria. Per l'ex tecnico della Carrarese però non c'è soltanto questa ipotesi: se infatti dovesse saltare la panchina di Zironelli alla Juventus U.23 potrebbe entrare in corsa anche per i bianconeri.