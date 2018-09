TMW - Alessandria, D'Agostino: "Genoa di livello ma prestazione positiva"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

A margine dell'amichevole contro il Genoa, persa in casa per 0-4, il tecnico dell'Alessandria Gaetano D'Agostino ha parlato alla stampa: "Sono contento della prestazione e dell'attenzione che hanno messo in campo i ragazzi, c'è da migliorare ma il Genoa è una squadra di due categorie superiori, ha minuti nelle gambe ed è normale vedere nell'avversario una diversa velocità di pensiero e intensità del giro palla. Ma quando noi abbiamo trovato i giusti tempi e le giocate abbiamo messo in difficoltà anche loro, poi è normale che se si sbaglia contro una squadra di A si prende gol: guardiamo però a quanto creato, abbiamo costruito quattro palle gol, e sono felice di aver visto tanti giovani che si sono impegnati, tutti hanno dato il loro contributo. Amichevoli come queste comunque ci fanno bene, l'agonismo serve".

Piccoli appunti alla squadra: "Dobbiamo migliorare e lavorare sui tempi di uscita in fase di pressione, ma ripeto, chiaro che contro una squadra di Serie A quello che si è visto oggi è più relativo, sono due campionati diversi. A me interessava l'approccio e la voglia di non mollare: dispiace comunque non aver fatto gol".

C'è comunque grande ottimismo da parte del mister: "Potevamo fare subito gol con De Luca e pareggiare la partita, l'autogol fa parte del calcio ma ho visto subito una reazione imminente, che si è poi ripetuta anche nel secondo tempo: la mia squadra, giovane, sta piano piano prendendo autostima, quando poi sarà più consolidata potremmo lavorare anche sui difetti. Perché se crediamo in cosa facciamo, qualcosa di bello verrà fuori".

Nota poi sul campionato: "In chi comanda questo sistema, serve più elasticità nel capire in tutto ciò in cui investe una società. Il ritiro dura venti giorni, ma stavolta si è poi dovuto aggiungere un mese e mezzo in più, e non è facile stimolare i ragazzi che non vedono mai l'inizio. Affrontare una formazione blasonata come il Genoa era importante anche in questo senso, un club di A, con tutti rispetto per gli altri, non è come affrontare una squadra di Eccellenza: e spero che domenica prossima si possa scendere in campo, da lunedì lavoreremo come se iniziassimo. Correggendo intanto quando fatto oggi, all'avversario ci penseremo, l'importante è partire".