TMW - Arzachena, Giorico a rischio: serve una reazione

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Otto punti in undici partite, due sconfitte consecutive (Pro Patria e Pro Vercelli) dopo il sorriso nel derby contro l’Olbia: l’Arzachena non vive un momento semplice nel Girone A di Serie C e la società vaglia la posizione di Mauro Giorico. Il tecnico, secondo quanto raccolto da TMW, è infatti in bilico: ora c’è il Novara, poi la trasferta di Pontedera. Servirà una reazione, per rinsaldare la posizione dell’allenatore e dimostrare che l’Arzachena ha ancora la possibilità di giocare un ruolo da protagonista.