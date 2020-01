© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla ricerca di giovani promettenti l'Avellino, che per regalare ulteriori innesti a miste Capuano guarda alla Serie B. Nel mirino degli irpini, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Alessio Tribuzzi, che con i ciocari vanta sei presenze in B, ma che ad Avellino è stato un punto fermo nell'anno della vittoria del campionato di D. Il ritorno del classe '98 è una pista calda.