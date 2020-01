Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Nuovo difensore per il Bari: secondo quanto raccolto da TMW, il club biancorosso è vicino a chiudere per Pierluigi Pinto, classe '98 che ha giocato la prima parte di stagione alla Salernitana in prestito dalla Fiorentina.