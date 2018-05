TMW - Carrarese, il rammarico di Berti: "Potevamo chiudere quarti"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore generale della Carrarese Gianluca Berti ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Pro del campionato della squadra toscana e delle riforme necessarie per la categoria: “Noi siamo partiti con grande entusiasmo e voglia di fare. Abbiamo fatto un grande campionato anche se gli ultimi risultati ci hanno detto male perché potevamo arrivare quarti, ma è andata così purtroppo con qualche infortunio importante nel finale. Siamo comunque contenti e ora ripartiamo da venerdì, siamo concentrati e speriamo di fare quanto fatto in campionato. Siamo carichi nonostante la sconfitta di domenica in cui non meritavamo di perdere, c'è un po' di rammarico per le ultime tre partite, siamo felici e daremo del filo da torcere a tutte, questo è poco ma sicuro”.

Sulle riforme: “Speriamo che si venga un po' incontro alla Serie C perché è quella più penalizzata di tutto, c'è grande difficoltà e lo vediamo ogni anno. Per questo spero che si trovi una soluzione in cui tutta la categoria possa stare un pochino meglio”.

Sulle squadre B:: “Potrebbero essere interessanti, anche se si levano giovani alla Serie C, che campa con questo tipo di giocatori. E anche tanti altri calciatori saranno penalizzati. Per questo bisogna cercare una soluzione molto accurata che possa permettere a tutti di crescere”.