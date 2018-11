TMW - Casertana, Capuano in pole se salta Fontana

Il Cagliari lavora ad un colpo di mercato in vista di gennaio. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, ci sono stati dei contatti tra il Presidente Giulini e Citadin Martins Eder dello Jiangsu Suning. Approcci tra le parti, un’idea che può diventare qualcosa...

TMW - Cagliari, contatto per Eder

Il Mattino: "Prof e magistrati in cattedra contro i favori alla Juventus"

L'apertura del QS: "Last minute Italia"

L'Unione Sarda sull'Italia: "Vittoria in extremis con Politano"

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Millenial Italia"

La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Faggiano ai ducali fino al 2020"

Battuti gli USA, Gazzetta del Mezzogiorno: "Al 4' di recupero l'Italia in gol"

Frosinone, Ciociaria Oggi: "Ciano e Soddimo a rischio per l'Inter"

