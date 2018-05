TMW - Casertana, D'Agostino: "Ora dobbiamo dimostrare chi siamo"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Giuseppe Scialla

Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Pro del risultato ottenuto in campionato e degli obiettivi per i play off: “Hanno meritato in pieno il premio che avevo promesso, perché abbiamo vinto il nostro campionato. Il girone d'andata non ha rispecchiato i valori della squadra, mentre in quello di ritorno abbiamo marciato a ritmo promozione, anche se non era questa la squadra che avrebbe dovuto vincere il campionato. Play off? Siamo una squadra un pochino strana perché possiamo vincere o perdere contro chiunque come dimostrato durante il campionato. Ora possiamo dimostrare davvero chi siamo, se quelli dell'andata o del ritorno”.

Sul lavoro di mister D'Angelo: “Lui è un grande, è arrivato in una situazione molto delicata e subito non sono arrivati i risultati sperati, ma poi con il lavoro siamo usciti alla distanza ed è stato davvero un grande tenendo conto anche della piazza in cui si trova a lavorare. Lo ringrazio perché ci ha dato davvero tanto”.

Sui problemi delle scorse gestioni: “Il lavoro più importante che dobbiamo fare e cercare di dare maggiore credibilità alla nostra provincia e al calcio in cui stiamo giocando, dobbiamo dimostrare di essere gente pulita che vuole fare calcio senza interessi”.