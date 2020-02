vedi letture

tmw Catania, sirene di mercato per Mbende. Il Cittadella chiede informazioni

In una stagione difficile come quella che sta attraversando il Catania ci sono anche delle note positive. Una di queste si cela dietro al nome di Emmanuel Mbende, difensore camerunese classe 1996 approdato all'Elefantino la scorsa estate grazie al lavoro di scouting dell'ex ds rossoazzurro Christian Argurio. Sul giocatore, prelevato in Olanda dal Cambuur, sono infatti da registrare le sirene della Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore in possesso anche del passaporto tedesco sarebbe arrivata una richiesta d'informazioni da parte del Cittadella in vista del prossimo mercato estivo.