tmw Catanzaro, Calabro in pole per la panchina: la situazione

Ore calde per la costruzione del Catanzaro del nuovo anno. Dopo l'ufficialità di Massimo Cerri quale nuovo ds e quella in arrivo di Diego Foresti come dg, il club del presidente Noto si è attivato per trovare il nuovo tecnico della prima squadra al posto di Gaetano Auteri. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in pole c'è Antonio Calabro, allenatore oggi alla Viterbese. Per il tecnico con un passato a Carpi e Virtus Francavilla è previsto un contatto in queste ore.