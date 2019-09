Francesco Moriero

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

L'inizio balbettante della Cavese non ha convinto la tifoseria e la società metelliana. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la brutta prestazione di oggi pomeriggio ha fatto scattare la cosiddetta fiducia a termine per il tecnico Francesco Moriero, "salvato" dal gol del pareggio arrivato in extremis. La prossima giornata sarà già ultima spiaggia.