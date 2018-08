TMW - Cavese, primo contratto da pro per il centrocampista Mincione

Giornata importante per Gioele Mincione, interno di centrocampo classe ’98 che ha firmato poche ore fa il primo contratto professionistico con la Cavese. Dopo le avventure con le Primavera di Udinese e Benevento, Mincione lo scorso anno si era trasferito alla Cavese e la buona stagione ha convinto i dirigenti a puntare su di lui anche per il futuro. In calce lo scatto del momento della firma del giocatore con il suo agente Francesco Gallina.